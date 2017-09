Przywódca Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow skomentował konflikt buddystów i muzułmanów w Birmie, nazywając go «ludobójstwem» tych drugich.

Polityk oznajmił, że jest gotów potępić stanowisko Moskwy, jeśli nie stanie po stronie narodu Rohingya.

«Mam własną wizję, własne stanowisko» — podkreślił Kadyrow w swoim komunikacie wideo.

Według niego «uzgodnione z władzami masowe pogromy mają na celu unicestwienie narodu Rohingya, podczas gdy międzynarodowe organizacje milczą. Dlatego Kadyrow wezwał obywateli do pisania wniosków do ONZ i modlitwy w intencji ofiar».

3 sierpnia około 800 osób zebrało się w pobliżu siedziby placówki dyplomatycznej, by wyrazić wsparcie dla narodu Rohingya, którego przedstawiciele uczestniczyli w starciach z buddystami w Birmie. Przypomnijmy, że w wyniku konfliktu zginęło około 400 osób, a prawie 18,5 tys. muzułmanów uciekło do Bangladeszu. Według miejscowych władz Rohingya to jedynie nielegalni imigranci.