© Sputnik. Said Tzarnaev Kadyrow modli się w intencji ofiar

„Prezydenci rozmawiali w cztery oczy. Podczas dwustronnego spotkania z prezydentem Egiptu została omówiona sytuacja, która ma miejsce w Birmie. Zarówno prezydent Putin, jak i prezydent as-Sisi wyrazili skrajne zaniepokojenie tym, co dzieje się w Birmie, potępili wszelkie przejawy przemocy, od kogo by one nie pochodziły i przeciw komu by one nie były kierowane, w tym i w stosunku do muzułmanów. Obydwaj liderzy wezwali władze Birmy do jak najszybszego przejęcia kontroli nad zaistniałą sytuacją" — powiedział Pieskow.