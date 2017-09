UE o Zapad 2017: „Wszyscy mają prawo do manewrów"

© Sputnik. Viktor Tolochko MSZ Rosji: NATO zaostrza sytuację przed manewrami Zapad 2017

Odnośnie zbliżających się manewrów rosyjsko-białoruskich Zapad 2017 Unia Europejska uważa, że każdy kraj ma prawo do przeprowadzenia manewrów w ramach umów międzynarodowych — powiedział dyrektor Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych ds. Rosji, partnerstwa wschodniego, Azji Centralnej i OBWE Luc Devigne.

„Jeśli chodzi o manewry Zapad to uważamy, że każdy kraj ma prawo do przeprowadzenia manewrów wojskowych, również wspólnie z sojusznikami i partnerami, jeśli są one przewidywalne, przejrzyste i zgodne z międzynarodowymi porozumieniami, także w ramach OBWE, członkiem którego Rosja oczywiście pozostaje — powiedział Davigne na przesłuchaniach w Parlamencie Europejskim.

Wspólne białorusko-rosyjskie manewry strategiczne Zapad 2017 odbędą się w dniach 14-20 września na terytorium Białorusi. Według danych Ministerstwa Obrony Rosji w ćwiczeniach weźmie udział do 12,7 tys. wojskowych. Planowane jest wykorzystanie m.in. 70 samolotów i śmigłowców — do 680 jednostek sprzętu wojskowego.