„Rosja potępia te kroki ze strony Korei Północnej. Uważamy, że mają prowokacyjny charakter” — powiedział.

Prezydent Rosji Władimir Putin jest przekonany, że KRLD zrezygnuje z programu nuklearnego tylko wtedy, gdy będzie czuć się bezpiecznie.

„Oni (w KRLD) będą jeść trawę, ale nie zrezygnują z tego programu, jeśli nie będą czuć się bezpiecznie” — powiedział prezydent Rosji na zakończenie szczytu BRICS, odpowiadając na pytania dziennikarzy.

„A co może zapewnić bezpieczeństwo? Przywrócenie prawa międzynarodowego. Musimy nastawić się na dialog między wszystkimi zainteresowanymi stronami” — podkreślił rosyjski przywódca.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że bez rozmów z KRLD może dojść do katastrofy planetarnej.

W tych warunkach tłoczenie histerii wojskowej nie doprowadzi do niczego dobrego, to wszystko może doprowadzić do globalnej, planetarnej katastrofy i ogromnej liczby ofiar — powiedział.

I znowu podkreślił: „Nie ma innej drogi niż pokojowy dyplomatyczny sposób na rozwiązanie problemu jądrowego w Korei Północnej".

Prezydent powiedział także, że uważa za niedorzeczne ​​jednoczesne włączanie Rosji na listę sankcji wraz z KRLD i proszenie Moskwy o przyłączenie się do nowych sankcji przeciwko temu krajowi.

„Jest to oczywiście co najmniej śmieszne, aby umieszczać nas na tej samej liście co KRLD, a następnie prosić o pomoc w sankcjach przeciwko Korei Północnej” — powiedział na zakończenie szczytu BRICS. — To robią ludzie, którzy mylą Austrię z Australią, a potem idą do swego prezydenta i mówią: „Teraz przekonajmy Rosję, aby zaostrzyła sankcje.

Szef państwa zaznaczył, że Rosja nie zamierza „obrażać się, dąsać i chichotać z tego powodu”. Według niego stanowisko Moskwy w tej sprawie jest zasadnicze:

„Nie chodzi o to, że znaleźliśmy się na tej samej liście z Koreą Północną, chociaż to głupie, po prostu jest to niedorzeczne z punktu widzenia tych, którzy to zrobili, ale chodzi o zupełnie co innego — system sankcji już doszedł do swoich granic, jest całkowicie nieefektywny” — wyjaśnił Putin. Wspomniał również o humanitarnym aspekcie tej kwestii. „Niezależnie od tego, w jaki sposób wpływaliśmy na Koreę Północną, kurs KRLD nie zmienił się, a cierpienia milionów ludzi mogą być wielokrotnie potęgowane” — podkreślił.

Putin dodał, że Rosja i tak ma „prawie zerowy obrót towarowy” z KRLD. Dostawy ropy i produktów naftowych w tym kwartale wyniosły zaledwie 40 tysięcy ton, podczas gdy Federacja Rosyjska eksportuje do innych krajów 400 milionów ton. Liczba pracowników z KRLD w Rosji również wynosi zaledwie 30 tysięcy osób. „To również można uznać za zero” — stwierdził prezydent.

Powiedział również, że Moskwa jest gotowa do współpracy z innymi krajami i omawiać szczegóły dotyczące rozwiązania problemu Półwyspu Koreańskiego. Putin przypomniał, że Rosja była jednym z autorów rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie KRLD i w pełni jej przestrzega.