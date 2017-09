Putin: Trump nie jest moją narzeczoną

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał pytanie, czy jest rozczarowany amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem naiwnym, tłumacząc, że nie jest on narzeczoną, aby można było się nim rozczarować.

— Jeśli chodzi o rozczarowanie, czy nie rozczarowanie… To pytanie jest bardzo naiwne. On (Trump — red.) nie jest moją narzeczoną i ja nie jestem jego narzeczoną, czy narzeczonym. My zajmujemy się działalnością państwową, każdy kraj ma swoje interesy — powiedział Putin dziennikarzom na wtorkowej konferencji prasowej w chińskim Xiamen.

— Trump kieruje się w swoich działaniach interesami narodowymi swojego kraju, a ja — swojego — dodał prezydent Rosji.