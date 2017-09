Korea Północna: o wybuchu bomby wodorowej z patosem i uśmiechem (wideo)

Prezenterka telewizyjna z prawie 40-letnim stażem pracy na antenie, znana ze swojego emocjonalnego, teatralnego stylu czytania wiadomości Ri Chun Hi płakała, kiedy w 1994 roku informowała widzów o śmierci Kim Ir Sena i Kim Dzong II w 2011 roku.Ri Chun Hi była promowana przez rząd KRLD, ponieważ pochodziła z biednej rodziny (co było uważane za powód do zaufania politycznego — red.). Pomyślnie zakończyła Szkołę Teatralno-Filmową w Pjongjangu , po czym została przyjęta do pracy w Koreańskiej Centralnej Telewizji.

W 2012 roku przeszła na emeryturę, jednak często występuje na wizji, by ogłaszać sukcesy wojskowe Korei Północnej.

14 lipca zakomunikowała np. o pomyślnym starcie rakiety Hwasong-14, a 3 września o udanych testach bomby wodorowej.