Polski „Dragon” przeciwwagą dla „Zapad 2017”

„Wyjątkowe”, ponieważ wcześniej było to podsumowujące przedsięwzięcie szkolenia bojowego polskich sił lądowych, a począwszy od 2014 roku ich format zaczął się zmieniać w kierunku zwiększania skali zaangażowanych sił i środków.

W 2017 roku po raz pierwszy wezmą w nich udział wszystkie rodzaje Wojska Polskiego, w tym Wojsko Obrony Terytorialnej (WOT) oraz organy administracji publicznej. Oprócz Polski w manewrach będą uczestniczyć inne kraje członkowskie i partnerzy NATO — USA, Litwa, Łotwa, Wielka Brytania, Niemcy, Słowacja, Włochy, Bułgaria, Rumunia oraz Gruzja i Ukraina.

Jak poinformowało MON, w „Dragon” weźmie udział 17 tysięcy żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu wojskowego. Manewry zaplanowano na 25-29 września.

Według Ministerstwa Obrony Narodowej „Dragon 2017” to przedsięwzięcie szkoleniowe o charakterze obronnym, a jego głównym celem jest zgranie funkcjonowania dowództw z działaniami wojsk zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Tymczasem w polskich mediach wspomina się również, że w trakcie manewrów planowane jest także przećwiczenie działań ofensywnych. W szczególności w ćwiczeniach „Dragon” najważniejszą rolę odgrywa XII Zmechanizowana Dywizja Sił Zbrojnych Polski ze sztabem w Szczecinie.

Jak zaznaczają autorzy „Przeglądu Wojskowo-Politycznego”, ta sama dywizja wyodrębnia siły do natowskiego korpusu wojskowego sił szybkiego reagowania „Północny-Wschód”, który jest odpowiedzialny za działania związane z formowaniem nadzwyczajnej reakcji Sojuszu (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) w przypadku operacji wojskowej na terytorium Europy Wschodniej. Oznacza to, że głównymi uczestnikami ćwiczeń będą dowództwa i wojska przeznaczone do prowadzenia operacji wojskowych w kierunku wschodnim.

© Sputnik. Viktor Tolochko MSZ Rosji: NATO zaostrza sytuację przed manewrami Zapad 2017

Ponadto przećwiczenie mobilnych działań ofensywnych, takich jak desant lub forsowanie barier wodnych, planowane jest właśnie we wschodniej części kraju. Na lotnisku Szymany (160 kilometrów od Kaliningradu, 240 kilometrów od granicy z Białorusią) będą opracowywane kwestie desantu, co świadczy o przećwiczeniu zadań przechwytywania obiektów na tyłach wroga. Z kolei wojska inżynieryjne skonstruują przeprawę przez Wisłą w ​​okolicach Dęblina (160 kilometrów od Brześcia) i przez Narew w rejonie Nowogrodu (150 kilometrów od granicy polsko-białoruskiej). Oczekuje się przerzutu lotnictwa bojowego na lotnisko w Mińsku Mazowieckim i Malborku.

Dla porównania: w celu przeprowadzenia ćwiczeń „Zapad 2017” wybrano rejony daleko od granicy polsko-białoruskiej: lepelski, borysowski, Loswido, osipowicki, poligony sił powietrznych i wojsk sił obrony powietrznej Rużanskij i Domanowskij, a także jeden obszaru w pobliżu miejscowości Dretun, zaznacza portal „Przegląd Wojskowo-Polityczny”.

Intensywność przedsięwzięć operacyjnego i bojowego przygotowania NATO na wschodnich granicach od kilku lat również rośnie. Jeśli Moskwa i Mińsk prowadzą tak duże ćwiczenia jak „Zapad 2017” raz na dwa lata, to manewry NATO w podobnej skali odbywają się dwa razy w miesiącu.

Tylko w czerwcu na terytorium i w przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich i Polski, na Morzu Bałtyckim odbyły się dwa wielkoskalowe ćwiczenia „Sabre Strike” i „Baltops”, w których wzięło udział ponad 15 tysięcy żołnierzy.

Nawet zachodni eksperci (The Times, Bojana Pansiewski) zwracali uwagę na to, że w wyniku „serii tych ćwiczeń siły NATO okrążyły obwód kaliningradzki «z trzech stron» w celu dalszego zagarnięcia tak ważnego dla Sojuszu terytorium”.