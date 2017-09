Amerykański fast food nakarmił Żydów i muzułmanów bekonem

Żydzi i muzułmanie w Detroit złożyli dwa pozwy, twierdząc, że w restauracjach KFC i Denny’s zaserwowano im jedzenie z bekonem, donosi Religion news service.

Powództwa związane z jedzeniem i wiarą są rzadkością dla stanu Michigan. Choć skarżący twierdzą, że naruszono ich przekonania religijne, przedstawiciele restauracji twierdzą, że boczek trafił do jedzenia przez przypadek.

30-letnia Żydówka Angela Montgomery powiedziała, że ​​w Denny’s otrzymała wegetariański omlet z bekonem. Kobieta jest oburzona działaniami restauracji, ponieważ jest „praktykującą Żydówką i religia zabrania jej spożywania jakiegokolwiek produktu z wieprzowiny”. Zanim zorientowała się, że w jej omlecie jest bekon, Montgomery zdążyła zjeść kilka kawałków.

A muzułmańską parę, która zamówiła dwie kanapki z kurczakiem w KFC, oburzało to, że pomyłka z boczkiem wywołała u pracowników restauracji tylko uśmiech. Askar Abubaker zapytał, czy przedstawiciele restauracji oprócz kurczaka mogą dodać do kanapki ser. „Mamy zarówno ser, jak i bekon” — odpowiedział pracownik za ladą. Mężczyzna poprosił o dodanie tylko sera, ale mimo to w KFC w jego kanapce znalazł się również boczek.