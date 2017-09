Policja w Lipsku zaleca kobietom, by biegały w parach

Burmistrz niemieckiego Lipska Burkhard Jung potępił policję za to, że zasugerowała kobietom, «by biegały w parach», co pomoże zapobiec gwałtom - podaje portal Local.

Wcześniej w jednym z miejskich parków została zgwałcona i silnie pobita kobieta, która wyszła pobiegać. Policja zaleciła kobietom, by biegały w parach, w każdym razie, żeby nie były same a także oglądały się za siebie, by «mieć pewność, że nikt na nie nie napadnie». Oświadczenie zostało skrytykowane przez media. Gazety zadały pytanie: «Dlaczego policja apeluje do kobiet, by ograniczyły osobistą wolność, a nie zapewnia, że będą bezpieczne?».

Burmistrz Lipska Burkhard Jung oznajmił, że «odpowiedzią na to potworne zajście powinno być zwiększenie liczby policjantów w parkach i na ulicach».