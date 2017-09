Poroszence proponują zalegalizować eutanazję na Ukrainie

© Sputnik. Alexander Natruskin Rosja podała warunek powrotu do PACE

Petycja została zarejestrowana 4 września, podpisało ją 20 osób. Petycja zamieszczona na stronie trafi do prezydenta pod warunkiem, że w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji podpisze ją co najmniej 25 tys. osób. Następnie przywódca państwa może wnieść pod obrady Rady Najwyższej projekty ustaw mające na celu rozwiązanie poruszonych w petycji kwestii. Prezydent jest zobowiązany do rozpatrzenia każdej petycji nie później, niż 10 dni od umieszczenia powiadomienia o rozpoczęciu procesu rozpatrywania.

«Ta petycja proponuje zainicjować na Ukrainie legalne wdrożenie eutanazji (opracować i skierować do Rady Najwyższej odpowiednich projektów ustaw)» — czytamy w dokumencie.

W petycji podkreślono, że eutanazja pozwoli całkowicie zrealizować prawo człowieka do decydowania o swoim życiu oraz «zasadę humanizmu».