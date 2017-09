W Moskwie pojawiło się ponad 80 tramwajów nowej generacji

Poinformował o tym RIA Novosti zastępca mera Moskwy ds. transportu Maksim Liksutow.

«Mosgortrans otrzymał ponad 80 tramwajów nowej generacji Witiaz-M. Obecnie znajdują się na terenie zajezdni tramwajowej im. N. Baumana i obsługują sześć tras na północnym wschodzie i wschodzie stolicy» — powiedział Liksutow. Jak dodał wicemer, do 2019 liczba takich tramwajów w Moskwie wzrośnie do 300 jednostek. Tramwaje nowej generacji Witiaz-M zaczęły kursować na miejskich trasach w marcu 2017 roku. Na razie obsługują tylko sześć z nich. Od czasu pojawienia się Witezie przewiozły ponad 7 mln pasażerów.

Wagony tramwajów są sześciodrzwiowe, co zapewnia szybsze wchodzenie i wysiadanie. Mieszczą do 260 pasażerów, w salonie znajduje się 60 miejsc do siedzenia. Wagony są wyposażone w klimatyzację, nawigację satelitarną, kamery monitoringowe oraz porty USB do ładowania mobilnych urządzeń.