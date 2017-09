Putin wezwał, aby „nie zapędzać KRLD w kąt”

Jego zdaniem nie da się rozwiązać problemu KRLD jedynie za pomocą sankcji, należy okazać spokój i unikać kroków prowadzących do eskalacji napięcia.

Jednocześnie szef państwa podkreślił, że Rosja nie uznaje statusu jądrowego KRLD i wezwał partnerów do zwrócenia uwagi na stworzony z udziałem Moskwy plan rozwiązania konfliktu.

W poniedziałek przywódcy Rosji i Korei przeprowadzili rozmowę telefoniczną. Liderzy krajów zdecydowanie potępili działania Pjongjangu i nazywali je „rażąco naruszającymi odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

Jak poinformowała służba prasowa administracji prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-in podczas rozmowy telefonicznej z Putinem wyraził opinię, że Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna poważnie przedyskutować możliwości nałożenia embarga na dostawy ropy naftowej do KRLD. Zakaz eksportu ropy naftowej do Korei Północnej, całkowite ograniczenie dróg dotarcia waluty do KRLD, a także zakaz zatrudniania północnokoreańskich pracowników mogłyby być uznane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ jako bardziej rygorystyczne środki w odpowiedzi na testy jądrowe w Korei Północnej.