Czy Jolie i Pitt wrócą do siebie?

Pisze o tym gazeta Daily Mail. Według słów Halperina małżonkowie spotkali się około 7 tygodni temu w willi w Beverly Hills. «Brad zrobił pierwszy krok. Rzucili się sobie w ramiona» — cytuje gazeta słowa biografa. Dodał także, że pierwsze od dziesięciu miesięcy spotkanie Pitta i Jolie zorganizował doradca w procesie rozwodowym.

«Teraz są nastawieni bardzo pozytywnie… Nadal kochają się» — twierdzi Halperin. Według niego teraz aktor może spotykać się z dziećmi o dowolnej godzinie i zamierza robić to częściej. Dodał, że podczas rozmowy aktorów «było dużo łez», po czym postanowili zacząć wszystko od nowa. Nazwał to «nowym etapem w stosunkach» hollywoodzkiej pary.

Pod koniec września 2016 roku poinformowano, że Jolie złożyła wniosek o rozwód, wyjaśniając swoją decyzją «różnicami nie do pogodzenia między małżonkami». Także aktorka poprosiła sędziego, by dzieci zostały przy jej boku. Wcześniej media poinformowały, że Pitt podczas lotu do Los Angeles razem z dziećmi i żoną rzekomo «stracił panowanie nad sobą» i brutalnie zachowywał się wobec niepełnoletniego syna Maddoxa. Ta informacja nie została jednak potwierdzona.