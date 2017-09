Amerykanie twierdzą, że mieli prawo przeszukać rosyjskie obiekty dyplomatyczne

Departament Stanu uważa, że rosyjska własność dyplomatyczna była sprawdzana już po jej zamknięciu, co jest zgodne z prawem — oznajmił RIA Novosti przedstawiciel Departamentu Stanu.

Zaprzeczył także informacji, że w przeszukiwaniu budynków brało udział FBI.

«Oskarżenia rosyjskiego rządu, że amerykańscy funkcjonariusze wyłamali drzwi we wskazanej własności oraz że FBI przeszukiwała pomieszczenia, nie zgadzają się z rzeczywistością. W weekend personel rosyjskiej ambasady został zaproszony do dołączenia do przedstawicieli Departamentu Stanu podczas oględzin trzech budynków w San Francisco, Nowym Jorku i Waszyngtonie, których zamknięcia USA zażądały od rosyjskiego rządu. Oględziny odbywały się nie wtedy, gdy te budynki były uważane za pomieszczenia ambasady lub konsulatu. Te inspekcje miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony budynków oraz potwierdzenie, że rosyjski rząd zwolnił te pomieszczenia» — powiedział przedstawiciel Departamentu Stanu.

Według niego Waszyngton całkowicie przestrzega konwencji wiedeńskiej, amerykańskiego prawa i dwustronnych porozumień.

Amerykańskie władze wcześniej zażądały zamknięcia konsulatu Rosji w San Francisco oraz dwóch budynków przedstawicielstw handlowych w Waszyngtonie i Nowym Jorku do 2 września, uzasadniając to reakcją na rosyjską propozycję zmniejszenia liczby pracowników misji dyplomatycznej USA w Rosji. Rosja nazwała te działania nieprzyjaznym krokiem.

Szef MSZ Siergiej Ławrow nazwał przejęcie przez władze USA rosyjskiej misji dyplomatycznej brutalnym podeptaniem międzynarodowych norm prawnych i dodał, że Moskwa jest gotowa do złożenia pozwu w sądzie.