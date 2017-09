Syryjski dowódca opowiada o wyzwoleniu Akerbatu

Według niego szturm piechoty poprzedziły ostrzały artyleryjskie, które zmusiły terrorystów do opuszczenia swoich pozycji.

«Syryjska armia rozmieściła stanowiska ogniowe na dwóch głównych kierunkach: na wschodzie miast al Salmiyah i Homs. Pozwoliło to na zamknięcie pierścienia wokół terrorystów i zniszczenie ważnych dla nich fortyfikacji. Trzeba podkreślić dużą rolę sprzętu opancerzonego, czołgów i transporterów opancerzonych, które towarzyszyły żołnierzom jednostek lądowych». Major dodał, że znacznej pomocy udzieliło lotnictwo, które nie pozwoliło terrorystom na zmianę dyslokacji i ucieczkę przed ostrzałem. W rezultacie pierścień wokół bazujących w Akerbacie terrorystów został zaciśnięty, co zmusiło ich do poddania się lub śmierci.

2 września syryjska armia przy wsparciu Sił Powietrzno-Kosmicznych odbiła z rąk terrorystów Daesh miasto Akerbat będące strategicznie ważnym punktem w prowincji Hama.