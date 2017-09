Ciemna strona wojny: USA wyślą w kosmos dron z tajną misją

Start zaplanowano na 8 września, poinformowano w materiałach firmy SpaceX.

Rakieta nośna Falcon 9 firmy Elona Muska zostanie użyta po raz pierwszy do wyprowadzenia X-37B — wcześnie był on zawsze wyprowadzany przez United Launch Alliance na rakiecie Atlas V. Skrzydlaty miniwahadłowiec jest w stanie przez lata krążyć wokół Ziemi i może automatycznie wylądować na lotnisku. Całkowity czas trwania jego czterech lotów przekroczył dwa tysiące dni. Jak zapewnia Pentagon, urządzenie jest przeznaczone do badań naukowych, w szczególności w ramach poprzedniej dwuletniej misji przeprowadzono na nim eksperymenty silnika jonowego i badano zachowanie materiałów w kosmosie.

Jednak wielu rosyjskich i zagranicznych ekspertów uważa, że oficjalna wersja jest tylko przykrywką i wierzchołkiem góry lodowej w projekcie, o którym USA wolą nie mówić. Jedna z wersji mówi, że stworzona wspólnie z NASA tajna maszyna jest przeznaczona do testowania technologii niszczenia satelitów z orbity lub ataków rakietowo-bombowych na Ziemię.