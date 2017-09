Rosja i USA planują wspólne projekty kosmiczne

Oznajmił to prezydent Rosji Władimir Putin podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego.

Prezydent oświadczył, że kosmodrom Wostrocznyj, który powstał kilka lat temu, już funkcjonuje, zostały z niego wystrzelone pierwsze rakiety i obecnie istnieją plany odnośnie przyszłych projektów, między innymi z udziałem USA.

© Sputnik. Evgenya Novozhenina Niemiecki biznes widzi ogromny potencjał w Regionie Dalekowschodnim

«Przez najbliższe kilka lat dojdziemy do tego, że będzie to pierwszy prawdziwy wielki rosyjski kosmodrom cywilny, będący bazą do badania dalekiego kosmosu, realizacji lotów załogowych itd. Dodam, że planujemy to robić wspólnie z USA — w każdym razie, jeśli pewni mądrale z różnych amerykańskich struktur w tym nie przeszkodzą. Zainteresowanie tym (wspólnymi startami — red.) istnieje, między innymi w ramach badania Marsa do 2030 roku wspólnie z amerykańskimi partnerami» — powiedział przywódca państwa.

Budowa kosmodromu Wostocznyj trwa od 2012 roku w obwodzie amurskim w pobliżu miasta Ciołkowski (wcześniej miejscowość Uglegorsk). Będzie pierwszym narodowym kosmodromem cywilnym i zapewnieni niezależny dostęp Rosji do przestrzeni kosmicznej. Pierwszy historyczny start rakiety nośnej Sojuz-2.1a z kosmodromu Wostocznyj z trzema satelitami odbył się 28 kwietnia 2016 roku.