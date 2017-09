Szwajcaria żąda ustalenia pochodzenia „złota Janukowycza"

Szwajcaria przekaże Ukrainie zarekwirowane złoto należące do osób z otoczenia byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza pod warunkiem przedstawienia przez Kijów dowodów na to, że pochodzi z nielegalnych źródeł.

© Sputnik. Grigorij Sysojew Abe proponuje Putinowi postawić kropkę ws. traktatu pokojowego

Podaje to strona Telewizyjnej Służby Informacyjnej TSN ukraińskiej telewizji 1+1, powołując się na Federalny Departament Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Wcześniej zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Jewhen Jenin w wywiadzie dla portalu Insider oznajmił, że w UE zarekwirowano około 500 kg złota należącego do osób z otoczenia Janukowycza. Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko oznajmił, że złoto zostało zarekwirowane w Szwajcarii, służby porządkowe podejmują działania w celu jego przekazania do ukraińskiego budżetu.

„Powrót zamrożonych aktywów ukraińskiej władzy będzie możliwy dopiero po stwierdzeniu przez sąd nielegalnego źródła ich pochodzenia" — czytamy w komunikacie.

Według danych strony na razie ukraińskie organy sądowe nie wydały ostatecznej decyzji w sprawie konfiskaty tych aktywów.