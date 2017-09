Waszyngton planuje wykorzystać doświadczenie wywiezionych bojowników „w innych dziedzinach" — powiedział rozmówca agencji.

„W szczególności 26 sierpnia z okolic miejscowości położonej na północny-zachód od miasta Dajr az-Zaur, helikopterem sił powietrznych USA w nocy zostali wywiezieni dwaj dowódcy polowi Państwa Islamskiego «o pochodzeniu europejskim» wraz z członkami rodzin" — powiedział on.

Również 28 sierpnia z okolic miejscowości na południowym-wschodzie od Dajr az-Zaur amerykańskie śmigłowce wywiozły około dwudziestu dowódców polowych i ich współpracowników na północ Syrii.

Należy zauważyć, że bojownicy, którzy «dzięki Amerykanom» stracili swoich dowódców, w większości przypadków kończą zorganizowane działania, porzucają swoje pozycje, dołączają do innych oddziałów lub uciekają w pojedynkę. Wszystko to ostatecznie jeszcze bardziej przyczynia się do sukcesu operacji ofensywnej syryjskich wojsk rządowych na wschodzie Syrii — mówi źródło.

© Sputnik. Press Service of the President of Syria Zwycięstwo pod Dajr az-Zaur to największy sukces trzyletniej kampanii

Według niego w miarę rozgromu terrorystów w rejonie Dajr az-Zaur „pojawiają się nowe dowody na głębokie zaangażowanie służb specjalnych tzw. «międzynarodowej koalicji», a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych w zabezpieczenie i wsparcie działań oddziałów terrorystów działających pod dowództwem Państwa Islamskiego w Syrii".

„Wzięci do niewoli bojownicy podczas przesłuchań opowiadają o licznych faktach wspierania przez służby specjalne USA dowódców polowych grup terrorystycznych od czasów poprzedniej amerykańskiej administracji do dziś" — powiedziało żródło.

Wedug niego sierpniowa ewakuacja nie była pierwszą.

© Zdjęcie: Ministry of defence of the Russian Federation Rosyjskie lotnictwo pomogło syryjskiej armii w przerwaniu blokady Dajr az-Zaur

„W maju tego roku amerykańskie śmigłowce w podobny sposób ewakuowały dowódców polowych i zagranicznych najemników o pochodzeniu europejskim z innej miejscowości w prowincji Dajr az-Zaur.

„Natomiast w czerwcu-lipcu podobne ewakuacje bojowników odnotowano w prowincji Rakka". — dodało źródło.