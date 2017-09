W jakim celu izraelskie Siły Powietrzne zaatakowały pozycje syryjskiej armii?

W ataku zginęło dwóch syryjskich żołnierzy. Ministerstwo Obrony Izraela odmówiło komentarza ws. tego incydentu, jednak w izraelskich mediach pojawiła się informacja, że celem ataku była fabryka, w której produkowano rzekomo broń chemiczną. To pierwszy nalot Izraela na syryjskie terytoria od czasu wejścia w życie porozumienia o strefach deeskalacji.

Siły Powietrzne Izraela zbombardowały przedmieścia syryjskiego miasta Masjaf, które leży na zachodzie prowincji Hama. Dowództwo syryjskiej armii poinformowało, że izraelskie lotnictwo wystrzeliło kilka rakiet w kierunku jednego z obiektów wojskowych Syrii. W rezultacie ataku zginęło dwóch syryjskich wojskowych.

Izraelskie samoloty zaatakowały z terytorium Libanu pozycje syryjskiej armii niedaleko miasta Masjaf w prowincji Hama. Atak przyniósł straty materialne, zginęło także dwóch żołnierzy — głosi komunikat syryjskiego dowództwa.

Przedstawiciele syryjskiej armii ostrzegli w związku z tym wydarzeniem przed „niebezpiecznymi konsekwencjami agresywnych działań Izraela dla bezpieczeństwa i stabilności na Bliskim Wschodzie".

Ministerstwo Obrony Izraela odmówiło komentarza w tej sprawie podkreślając, że nie rozmawia nt. „kwestii operacyjnych".

Tymczasem izraelskie media powołując się na źródła twierdzą, że lotnictwo zbombardowało fabrykę przy ośrodku badawczym, w której produkowano rzekomo broń, m.in. chemiczną. Poinformowano, że według wstępnych danych była ona dostarczana zarówno syryjskiej armii, jak i ruchowi Hezbollah.

Zdaniem ekspertów Izrael podjął zdecydowanie działania, ponieważ mógł uznać sytuację w mieście Masjaf za zagrożenie dla swoich interesów.

Izrael bezzwłocznie reaguje na wszelkie działania, które jego zdaniem stanowią zagrożenie dla interesów narodowych i bezpieczeństwa kraju. Ile było już takich ataków… Prawdopodobnie Izraelczycy kierowali się danymi, przekazanymi przez swój wywiad, być może niepotwierdzonymi. I na ich podstawie postanowili działać — powiedział w rozmowie z RT dyrektor Centrum Koniunktury Politycznej Iwan Konowałow.

Nalot na przedmieścia Masajafu to pierwszy atak Izraela po wstąpieniu w życie porozumienia o zawieszeniu broni w strefach deeskalacji. Ostatni raz Izraelczycy zaatakowali pozycje syryjskiej armii 2 lipca, w odpowiedzi na ostrzał Wzgórz Golan.