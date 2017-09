Kijów nie będzie uzgadniać z powstańcami prac misji pokojowej w Donbasie

© AFP 2017/ Anatolii Stepanov Ukraińscy snajperzy przybyli do Donbasu

Na szczycie BRICS prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył, że popiera ideę wysłania sił pokojowych na Ukrainę. Zdaniem rosyjskiego prezydenta siły pokojowe powinny znajdować się tylko na linii rozgraniczającej strony konfliktu i zapewniać bezpieczeństwo pracownikom OBWE. Rosyjski prezydent powierzy też MSZ wniesienie do Rady Bezpieczeństwa ONZ projektu rezolucji gwarantującego bezpieczeństwo misji OBWE na Ukrainie przy wypełnieniu tych warunków.

Stanowisko Putina podzielił szef proklamowanej w trybie jednostronnym Donieckiej Republiki Ludowej Aleksander Zacharczenko. Polityk zauważył, że siły pokojowe powinny być obecne tylko na linii frontu.

Ukraiński lider skrytykował ten plan. „Propozycja Rosji o rozmieszczeniu sił pokojowych ONZ wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa misji OBWE jest co najmniej dziwna… Ukraina jest gotowa do merytorycznej rozmowy z członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, i my opowiadamy się za rozmieszczeniem misji ONZ na całym Donbasie" — powiedział Poroszenko w corocznym orędziu do parlamentu.

Ukraiński lider zauważył także, że rozmieszczenie błękitnych hełmów na terytorium DRL i ŁRL pomoże w osiągnięciu postępu w procesie pokojowego uregulowania sytuacji na Donbasie, i powierzył przedstawicielstwu Ukrainy przy ONZ w Nowym Jorku przeprowadzenie z delegacjami w Radzie Bezpieczeństwa konsultacji na temat misji pokojowej.

Sama organizacja natomiast oświadczyła, że nie prowadzi przygotowań do rozmieszczenia misji pokojowej na Donbasie, i że wszelka decyzja w tej sprawie wymaga zgody obydwu stron.