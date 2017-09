Rosja ograniczy zakup statków i samolotów za granicą

© Sputnik. Ekaterina Bespalova Rostech zaprezentował na MAKS-2017 swój pierwszy samolot

„To, o czym mówił (szef „Rosnietu”) Igor Iwanowicz Seczin w kwestii pewnych luk w bazie prawnej, jest prawdą, ale to zostanie w najbliższej przyszłości naprawione”. Już wpłynął do Dumy Państwowej projekt ustawy zatwierdzony przez rząd, zgodnie z którym teraz rządowa komisja ds. substytucji importu będzie miała wyłączne prawo do regulowania wszystkich zamówień powyżej określonych kwot” — powiedział.

„Dwa miliony rubli na sprzęt okrętowy. W ustawie nie określono tych liczb, zostaną one przedyskutowane w rządzie. Myślę, że to jest nadzwyczajnie mało, podniesiemy tę kwotę” — powiedział Rogozin.

„Dla lotnictwa — 1 miliard, to normalne — samoloty dalekiego zasięgu, a dla helikopterów 400 milionów również w pełni jest rozsądne”. W sprawie sprzętu morskiego będziemy to wyjaśniać” — powiedział wicepremier.