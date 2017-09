„Poroszenko wezwał Ukraińców do tego, aby «dopiec» Rosji z powodu Krymu. Wziął się nie za to, co trzeba. Był w Gruzji taki jeden, niech przestudiuje jego doświadczenie” — napisał Puszkow na Twitterze.

Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 września 2017

Senator poradził także Ukrainie, że stara się nie o to, co trzeba. Zamiast chcieć odzyskać Krym, powinna starać się powrócić do poziomu PKB/mieszkańca z 1990 roku lub poziomu gospodarki Ukrainy za czasów Janukowycza. Zdaniem senatora jest to obecnie nieosiągalny próg dla Ukrainy.

Украине не Крым нужно возвращать, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен Януковича. Недосягаемая ныне высота! — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 września 2017

Wcześniej na stronie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki zarejestrowano petycję z propozycją przekopu kanału na granicy, która łączy kraj z Półwyspem Krymskim.

Wrogie inicjatywy Ukrainy w stosunku do sąsiednich państw mogą doprowadzić kraj do międzynarodowej izolacji, powiedział szef Państwowego Komitetu Krymskiego Rządu ds. Stosunków Międzynarodowych Zaur Smirnow.

© Sputnik. Макс Ветров Ukraina nie będzie w stanie odebrać Krymu siłą

„Jeśli Ukraina uważa, że ​​budowa kanału sprawi, że Krym stanie się wyspą, to trzeba ich zmartwić. Krym nigdy nie będzie wyspą, ponieważ połączył się z Rosją na wieki, a budowa mostu przez Cieśninę Kerczeńską tylko wzmocni połączenie lądowe, a polityka kijowskiego reżimu, który jest pobłażliwy wobec zachcianek nacjonalistów i radykałów, doprowadzi Ukrainę do izolacji ze strony Zachodu i jej wschodnich sąsiadów” — powiedział RIA Novosti Smirnow.