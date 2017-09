Dlaczego USA ewakuowały przywódców PI z Syrii?

Ewakuacja dowódców polowych terrorystów Państwa Islamskiego z syryjskiego Dajr az-Zaur amerykańskimi helikopterami miała miejsce z prawie 100% prawdopodobieństwem. W ten sposób USA nadal postrzegają swoje istnienie w konfrontacji z Rosją, uważa Klincewicz.

© AP Photo/ Militant Website USA zaprzeczają, że amerykańskie helikoptery ewakuowały dowódców PI

„Jak by nie próbowali w sztabie tzw. antyterrorystycznej koalicji zaprzeczyć doniesieniom o ewakuacji amerykańskimi śmigłowcami ponad 20 dowódców polowych terrorystów z rejonu miasta Dajr az-Zaur, całe wieloletnie doświadczenie amerykańskich działań, w tym także w Afganistanie, przekonuje nas, że to prawie ze 100% prawdopodobieństwem miało miejsce. Jako osoba, która przeszła przez tę wojnę, mogę powiedzieć, że cały czas odczuwaliśmy bezpośredni udział Amerykanów po stronie Mudżahedinów” — napisał Klincewicz na swojej stronie na Facebooku.

Jego zdaniem nie potrzeba wycieczek historycznych. Jak przekonuje senator, korytarze dla terrorystów „pozornie oblężonej przez sprzymierzeńców syryjskiej Rakki”, o których pisała światowa prasa, jest przejawem tej samej tendencji.

„Oczywiście Dajr az-Zaur to nie Rakka, tutaj nie uda się wywieźć setek terrorystów, ale to nie jest kwestia liczby bojowników. Wydaje się, że USA nadal widzą sens swego istnienia w konfrontacji z Rosją, a to, łagodnie mówiąc, nie napawa optymizmem” — podsumował senator.