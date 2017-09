„Nie można karać sportowców za nieudowodnione przewinienia państwa"

© Sputnik. Ilja Pitalew Reprezentacja Rosji została odsunięta od udziału w Igrzyskach Paraolimpijskich 2018

Na pół roku przed otwarciem Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2018 w południowokoreańskim Pjongczangu rosyjscy niepełnosprawni sportowcy w dalszym ciągu są zakładnikami trudnej sytuacji.

Decyzje międzynarodowych działaczy sportowych są coraz bardziej stronnicze właśnie wobec Rosjan. Począwszy od 1 stycznia tego roku testy na obecność dopingu 73 zawodowych sportowców z USA dały pozytywne rezultaty. Amerykanie to światowi liderzy pod względem stosowania dopingu, o czym informuje na swojej oficjalnej stronie międzynarodowy Ruch na rzecz Wiarygodnego Kolarstwa (MPCC). Jednak w środowisku sportowym nikt nie wszczyna z tego powodu międzynarodowych skandali, a tym bardziej nie ogłasza, że jest to spisek. Złapani na dopingu sportowcy, nieważne z jakiego są kraju, przechodzą przez procedurę dyskwalifikacji i później spokojnie powracaja na areny sportowe. I tylko Rosjanie, którzy często nie mają nic wspólnego z dopingiem, ponoszą niezasłużoną karę.

Mimo to Komitet Paraolimpijski Rosji uważnie wsłuchał się w żądania Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. A Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski nie spełnia swoich obietnic danych rosyjskiej organizacji. Taką opinię wyraził na antenie radia Sputnik wiceprzewodniczący Komitetu Paraolimpijskiego Rosji Oleg Smolin.

— Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski postawił Komitetowi Paraolimpijskiemu Rosji masę niewykonalnych warunków. Jednak, o dziwo wypełnił on większość tych żądań. A nie spełnił tak naprawdę tylko dwóch, na które po prostu nie ma wpływu. To przywrócenie agencji antydopingowej RUSADA i uznanie przez państwo raportu McLarena. Jednak nie leży to w gestii Rosyjskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Rosyjski Komitet Paraolimpijski to nie państwo i nie może uznawać niczego w jego imieniu.

Oprócz tego, kiedy odbywały się spotkania rosyjskich deputowanych Dumy Państwowej pod kierownictwem Wiaczesława Fiemisowa z delegacją Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego na czele z Philipem Cravenem, powiedziano nam, że Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyjdzie naprzeciw Rosyjskiemu Komitetowi Paraolimpiskiemu i zostaną nam przydzielone dodatkowe kwoty, aby rosyjscy sportowcy zdążyli pojechać na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Korei Połudiowej. Obecnie już się o tym nie mówi — powiedział Oleg Smolin.

— Obecnie proponuje się nam, aby rosyjscy paraolimpijczycy w niektórych dyscyplinach sportowych (biathlonie, biegach narciarskich i snowboardzie) mogli jednak wystąpić w kwalifikacjach do Paraolimpiady 2018. Jednak wyłącznie jako sportowcy neutralni i pod warunkiem, że na pół roku przed startami wykonają co najmniej dwa testy na obecność dopingu. Jednak problem polega na tym, że większość eliminacji już się odbyła — mówi Oleg Smolin.

— Także większość kwot zostało już przydzielonych. Dlatego nie wiadomo, czy rosyjscy paraolimpijczycy będą mogli wystąpić na Paraolimpiadzie nawet w neutralnych barwach. Sytuacja nie jest do końca jasna. Zresztą nie wszyscy rosyjscy paraolimpijczycy są gotowi wystąpić w neutralnych barwach. Teoretycznie istnieje możliwość przywrócenia do listopada agencji antydopingowej RUSADA i wtedy być może Rosyjski Komitet Paraolimpijscy odzyska członkostwo w IPC, jednak nie wiadomo, czy sportowcy zdążą wziąć udział w zawodach. Jestem absolutnie przekonany, że decyzja Międzynarodowego Komitetu Paraolimpisjkiego — to polityka. I z mojego punktu widzenia jest to naruszenie wszystkich wartości europejskich oraz praw człowieka, ponieważ nie można— uważa Oleg Smolin.

Wciąż jednak istnieje nadzieja, że rosyjscy sportowcy wezmą udział w Paraolimpiadzie. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich „Pjongczang 2018" Lee Hee-beom powiedział, że zrobi wszystko, aby rosyjscy paraolimpijczycy mogli wystąpić na Igrzyskach w Korei Południowej. Jednak wielu z nich, nawet jeśli zostanie dopuszczonych do Paraolimpiady, będzie musiało podjąć kolosalne wysiłki, aby dogonić konkurentów w walce o prawo wyjazdu do Pjongczangu. I z pewnością zrobią wszystko, by tego dokonać.