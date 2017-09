Czy niepodległa Katalonia będzie członkiem Unii Europejskiej?

© AP Photo/ Emilio Morenatti Katalonia coraz bliżej secesji

„Ustawa o okresie przejściowym została przyjęta 71 głosami, przeciwko głosowało 9 posłów, przy braku głosów wstrzymujących się" — oświadczyła przewodnicząca parlamentu Katalonii Carme Forcadell.

Madryt zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o unieważnienie tej ustawy, podobnie jak w przypadku innych dokumentów przyjętych przez Katalończyków i dotyczących referendum ws. niepodległości.Ustawa „O okresie prawnym i okresie przejściowym" wejdzie w życie, jeśli na referendum 1 października przewagę zdobędą zwolennicy secesji regionu. Wówczas nowe prawo będzie obowiązywać od 2 października do wyborów parlamentarnych, czyli około 6 miesięcy. Nowy parlament, zdaniem secesjonistów, ma pracować nad konstytucją regionu.

José Luis Carretero Miramar, analityk z Madrytu, profesor, członek Instytutu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, w wywiadzie dla agencji Sputnik przedstawił swoją ocenę ewentualnego oddzielenia się Katalonii od Hiszpanii. Odpowiadając na pytanie, co będzie z ładem państwowym w Hiszpanii, jeśli 1 października odbędzie się referendum w sprawie niepodległości Katalonii, ekspert podkreślił:

— Po pierwsze, zobaczymy, czy rząd w ogóle pozwoli na przeprowadzenie referendum, czy też w jakiś sposób będzie próbował przeszkodzić temu fizycznie, stosując do tego struktury siłowe czy też uciekając się do innych metod. Jeśli referendum się odbędzie, w przypadku zwycięstwa zwolenników secesji, bardzo szybko zobaczymy, jak można wnioskować na podstawie ustawy zaakceptowanej wczoraj przez parlament Katalonii, „Deklarację niepodległości Katalonii". W przypadku zwycięstwa przeciwników tego, stanie się to, rzecz jasna, porażką w walce o niepodległość, która zaczęła się niedawno w Katalonii, gdyż taki scenariusz będzie wymagać nowej kadencji w organach samorządu — powiedział analityk.

Zdaniem eksperta, podstawowy problem polega na tym, w jakiej mierze hiszpański rząd jest gotów do otwartego sięgnięcia po środki represyjne, do jakiego stopnia będzie nasilać naciski, zakazywać przeprowadzenia referendum. A także w jakiej mierze rząd Katalonii może liczyć na jakiekolwiek poparcie ze strony innych krajów. Jeszcze jeden problem, nad którym zastanawia się ekspert, polega na tym, jak by potraktowała ewentualny pozytywny wynik referendum Unia Europejska? Czy Katalonia będzie mogła pozostać w składzie Unii Europejskiej?

— Zakładam, że najpierw okazała by się ona poza unią, jak powiedział to, na przykład, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Nie oznacza to, że nie będzie istniała żadna możliwość w trakcie dalszych negocjacji, które mogą rozpocząć się nawet od razu po uznaniu niepodległości Katalonii na szczeblu międzynarodowym, dla osiągnięcia porozumienia w sprawie nowej formy współpracy między Katalonią i Unią Europejską, a nawet nowego przystąpienia Katalonii do Unii Europejskiej. Mogłoby to spowodować, że Hiszpania w pewnym momencie mogłaby zacząć stwarzać przeszkody dla Katalonii, usiłując podważyć prawdopodobieństwo nowego włączenia jej do składu Unii Europejskiej — podkreślił analityk.