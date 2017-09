Bez zgody Ługańska i Doniecka nie będzie sił ONZ w Donbasie

© Sputnik. Vitaliy Bezrukih Ukraińcy nie powinni jeździć rosyjskimi autobusami

„Powinniśmy wspólnie usiąść i określić warunki obecności tego kontyngentu ONZ (w Donbasie — red.). Decyzje ws. zapewnienia bezpieczeństwa misji OBWE mogą być podejmowane tylko w warunkach dialogu, wszystkie działania powinny być uzgadniane … oczywiście bez naszej zgody żadne siły ONZ nie znajdą się na linii rozgraniczenia" — powiedział Dejnego dziennikarzom.

Pełnomocny przedstawiciel ŁRL poinformował także o konieczności rozdzielenia walczących stron wzdłuż całej linii styku w Donbasie w celu stworzenia warunków do efektywnej pracy Specjalnej Misji Monitorującej OBWE „przy (jednoczesnym — red.) zapewnieniu bezpieczeństwa niektórym kontyngentom ONZ".

„Trzecia sprawa — to to, że nadzwyczaj niekonstruktywne stanowisko Ukrainy w sprawie uregulowania konfliktu politycznego jest powodem całkowitego braku zaufania" — powiedział Dejnego. Podkreślił również, że „dla przedstawicieli Donbasu jest niezwykle ważne, aby Ukraina rozwiązała problem wniesienia zmian do swojej ustawy ws. szczególnego statusu Donbasu".

„I dopiero wtedy będziemy mogli konstruktywnie rozmawiać o perspektywach rozmieszczenia sił ONZ na linii rozgraniczenia w celu stworzenia warunków do ochrony Specjalnej Misji Monitorującej OBWE" — powiedział przedstawiciel ŁRL.