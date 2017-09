— Na tle sromotnych klęsk terrorystów Państwa Islamskiego w Syrii, zadanych przez armię rządową przy wsparciu Wojsk Powietrzno-Kosmicznych Rosji, po raz kolejny zobaczyliśmy fałszywe zamiary wiodących europejskich stolic odnośnie udzielania prawdziwej pomocy ludności syryjskiej" — powiedział Konaszenkow.

Jak poinformował rosyjski generał, z rąk terrorystów Państwa Islamskiego i Dżabhat an-Nusry odbito już tereny o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych oraz tysiące miejscowości.

— Jesteśmy jednak świadkami paradoksalnej sytuacji. Paryż i Londyn są «zaniepokojone» tylko wtedy, kiedy mowa jest o sytuacji humanitarnej w syryjskich regionach, znajdujących się pod całkowitą kontrolą terrorystów. Jednak zaraz po tym, jak miejscowości są wyzwalane, zachodnie media nabierają z jakiś przyczyn wody w usta, a wczoraj (widzieliśmy — red.), jak gorliwi obrońcy praw człowieka z Europy dostali amnezji — powiedział Konaszenkow.