Najdłuższe nogi świata należą do Rosjanki

Pochodząca z Penzy 29-letnia Jekaterina Lisina została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako posiadaczka najdłuższych nóg na świecie.

Długość nóg byłej koszykarki i zawodniczki reprezentacji Rosji, a obecnie modelki, wynosi 132,2 cm.

— Na dzisiejszy dzień czekałam od stycznia, kiedy po raz pierwszy wysłałam zgłoszenie do tytułu. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić świat mody i wprowadzić go na wyższy poziom. To dla mnie ogromny zaszczyt być w Księdze Rekordów Guinnessa — napisała Lisina na swoim koncie w Instagramie.