Olbrzymi chłopiec nad meksykańsko-amerykańską granicą

Na granicy między USA a Meksykiem pojawił się olbrzymi, biało-czarny wizerunek chłopca. Zagląda on przez mur na terytorium Stanów Zjednoczonych – poinformowała agencja Associated Press.

© AP Photo/ Luis Alberto Cruz Trzęsienie ziemi w Meksyku. Zginęło co najmniej 60 osób

Obraz dziecka pojawił się na punkcie kontrolnym w mieście Tecate.

Autorem niezwykłej instalacji jest francuski artysta JR, który w ten sposób chce zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię migracji.

To nie jest pierwsza praca artysty. Jego instalacje pojawiały się w Paryżu, Rio de Janeiro i na ścianie między Palestyną a Izraelem. Miały one skłonić do refleksji nad problemami socjalnymi.