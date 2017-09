Fizycy z Rosji stworzyli supertrwałe wersje tytanu i stali

„Istnieje wiele sposobów poprawy właściwości użytkowych wyrobów, jednym z których jest elektrolityczno-plazmowa modyfikacja stalowych lub tytanowych stopów, którą opracowujemy. Jego istota polega na szybkim dyfuzyjnym nasyceniu płytkiej warstwy przedmiotu azotem, węglem i borem, co prowadzi do zwiększenia ich twardość, wytrzymałości na zużycie i odporności na korozję” — mówi Paweł Belkin z Kostromskiego Uniwersytetu Państwowego.

Głównym problemem wszystkich konstrukcji architektonicznych, maszyn i innych konstrukcji metalowych i z innych nienaturalnych materiałów jest to, że konstrukcje nośne i części ruchome stopniowo się niszczą. Zmusza to służby komunalne lub właścicieli takich urządzeń i budynków do niemal ciągłego ich naprawiania, wymiany zużytych części na nowe lub w efekcie tworzenia ich na nowo. Dziś Chiny, Stany Zjednoczone i wiele innych rozwiniętych krajów świata wydają po 3-5% swojego PKB na walkę z korozją i zużyciem.

Belkin i jego współpracownicy stworzyli nowy sposób ochrony stopów i elementów metalowych przed zużyciem i korozją, opracowując technikę ich obróbki plazmą zawierającą azot, bor i węgiel. Wprowadzenie tych elementów do powierzchownej warstwy metalu, jak zaznaczają naukowcy, znacznie zwiększa jego odporność na agresywne substancje chemiczne i zwiększa jego wytrzymałość.

Tego typu superstopy powstają w stosunkowo prosty sposób — fragment metalu jest opuszczany do roztworu elektrolitu zawierającego węgiel, bor lub azot i w szczególny sposób przepuszczane są przez niego serie impulsów elektrycznych dużej mocy. W rezultacie na granicy między elementem a cieczą powstaje chmura z plazmy, która wnika w górne warstwy metalu i zmienia jego właściwości.

Sama zasada takiej obróbki metali, jak mówi Belkin, jest znana od dawna, jednak rosyjscy naukowcy byli w stanie znacząco poprawić jej efektywność i przystosować ją do pracy z plazmą z tych pierwiastków. Pozwoliło to naukowcom zwiększyć wytrzymałość na zużycie prętów z różnych gatunków stali 3-10 razy i poprawić wiele innych właściwości, a także przeprowadzać podobne operacje na protezach wykonanych z tytanu i innych wyrobów metalowych. Naukowcy mają nadzieję, że ich metoda znajdzie zastosowanie w życiu codziennym i w przemyśle.