Ka-62: Przez wielu wyczekiwana maszyna

„Sputnik” poprosił o opinię na temat tej maszyny rosyjskiego eksperta lotniczego Makara Aksenienko — aktywnego pilota z ogromnym doświadczeniem w pilotowaniu samolotów różnego typu:

© Zdjęcie: Photo courtesy of the press service of the holding company "Russian Helicopters" Nowy helikopter Ka-62 otrzyma rosyjską transmisję i silnik

„Mamy nadzieję, że lotnictwo cywilne wkrótce otrzyma ten wielozadaniowy śmigłowiec klasy średniej . Znajdzie on szerokie zastosowanie w tych przypadkach, kiedy lekkie helikoptery nie są w stanie wykonać wymaganego poziomu operacji transportowych czy ratowniczych, a użycie średnich maszyn klasy Mi-8 (Mi-17, Mi-38, Mi-171) jest ekonomicznie nieuzasadnione. Oznacza to, że według kryterium „efektywność-koszt”, z punktu widzenia ekonomiczności i realnej wagi, byłoby mądrze wykorzystać helikopter „pierwszej grupy klasy średniej”. A Ka-62 zalicza się właśnie do tej grupy” — mówi ekspert.

Cechą charakterystyczną wszystkich poprzednich modeli śmigłowców „Kamow” jest tak zwany układ współosiowy: dwa wirniki nośne obracające się w różnych kierunkach. Jednak Ka-62 jest wykonany praktycznie według „klasycznego” schematu: jeden pięciołopatowy wirnik nośny i wielołopatowy wirnik sterowniczy w ogonie. Jednak on znajduje się nie na zewnątrz, ale jakby był „wpisany” w statecznik pionowy. Ten schemat — „fenestron” — w Rosji nie był dotychczas stosowany. Makar Aksenienko zauważa jego zalety i inne pozytywne właściwości techniczne nowego śmigłowca:

Taki schemat jest powszechnie wykorzystywany przez zagranicznych konstruktorów samolotów, głównie na śmigłowcach klasy lekkiej. Rosyjscy konstruktorzy zastosowali ten system po raz pierwszy — na maszynie klasy średniej. Wirnik typu «fenestron» jest lepiej zabezpieczony przed oddziaływaniem pyłu, zanieczyszczeń, małych kamieni podczas eksploatacji na lotniskach gruntowych. Ponadto taki wirnik ma mniejsze straty dynamiczne, zapewnia lepszą aerodynamikę przy wyższych prędkościach.

A Ka-62 to dość szybka maszyna, o czym świadczy „podobny do delfina” kształt jego kadłuba, który zakłada lot z prędkością około 300 km/h. W tym celu potrzebny jest maksymalnie uproszczony kil i system steru ogonowego. Doświadczenie w eksploatacji innych maszyn z tego typu wirnikiem ogonowym pokazuje, że ​​są one bardzo „pilotażowe”: lekkie, zwrotne . A przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii cyfrowej w systemie sterowania otrzymujemy maszynę z niezwykłymi właściwościami pilotażowymi.

A fakt, że Ka-62 długo czekał, aby „pokazać się światu”, przyniósł tylko korzyści. Pojawiły się na nim nowe elektroniczne systemy sterowania i najnowsza awionika. Ponadto śmigłowiec wyposażony jest w sprawdzone francuskie silniki Turbomeca (model Ardiden 3G — red.). Nie trzeba się tego obawiać, a wręcz przeciwnie, pozwoli to na utrzymanie współpracy z zagranicznymi partnerami oraz na wykorzystanie dobrze opracowanych systemów w perspektywicznych śmigłowcach. O ile mi wiadomo kontakty rosyjskich firm śmigłowcowych z firmą Turbomeca są dość dobre, pomimo niestabilnej koniunktury politycznej.

Helikopter Ka-62 został pierwotnie zapowiedziany jako maszyna wielozadaniowa. Zdaniem eksperta jest on optymalny do następujących zadań:

© Zdjęcie: Photo courtesy of the press service of the holding company "Russian Helicopters" „Szklany kokpit" w nowym rosyjskim helikopterze

„Po pierwsze, są to czysto transportowe przewozy między centrami sąsiadujących regionów, aż do wykonywania lądowań na ograniczonych obszarach w obrębie miasta: dachy wieżowców. Po drugie, jest to lotnictwo sanitarne, dzięki dużej nośności maszyny. Po trzecie, operacje poszukiwawczo-ratownicze. Po czwarte, jest to transport wachtowych zmian pracowników naftowych i gazowych na platformy morskie. I na koniec, znajdzie on zastosowanie jako cywilny śmigłowiec pokładowy dla lodołamaczy lub jako helikopter dla zaopatrzenia różnych ekspedycji na dużych szerokościach geograficznych. Krótko mówiąc, taka maszyna jest potrzebna wielu cywilnym konsumentom. I to nie tylko w Rosji” — podsumowuje Makar Aksenienko.