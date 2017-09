Zapytana o Krym, Merkel przypomniała historię NRD

© AFP 2017/ Ronny Hartmann Za co musimy Niemcy kochać?

Wcześniej lider Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) Christian Lindner zaproponował Europie, by zamknęła oczy na zmianę statusu Krymu i zamiast zwiększania presji na Rosję zajęła się „konstruowaniem relacji" z Rosją. Lindnera poparł kandydat na stanowisko kanclerza z ramienia partii „Alternatywa dla Niemiec" Alexander Gauland.

„Kiedy słyszę, że trzeba po prostu uznać rosyjską aneksję Krymu, myślę sobie tak: a co by było, jeśliby do nas, w NRD, był taki sam stosunek pod hasłem „Niemcy podzielone, nic się już z tym nie zrobi" — oświadczyła Merkel w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zapytana o to, dlaczego kwestia Krymu nie może być zamrożona.

Kanclerz dodała, że uważa za „bardzo odważne" stanowisko tych osób w NRD, którzy „byli gotowi utrzymać państwo w całości" i doprowadzić do jego zjednoczenia.