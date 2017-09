Rosyjski wóz bojowy przetestowany w Syrii

Omar Haj Kadour Rosja: Raport ONZ w sprawie Syrii to fałsz

„BMPT został przetestowany w warunkach bojowych w Syrii . Nie było podstaw do przewożenia go tam do udziału w paradach. Uczestniczył w walkach przeciwko ISIS. Otrzymaliśmy określone rezultaty. Dla Ministerstwa Obrony jest to przydatna informacja, m.in. wyniki testów legły u podstaw umowy zawartej podczas forum Armia-2017” – powiedział Terlikow.

Jak dodał, w ramach tej umowy zostanie przeprowadzona modernizacja czołgów T-72 i T-90 do poziomu T-72B3 i T-90M.

Wcześniej rosyjski resort obrony poinformował, że w tym roku siły zbrojne otrzymają nowe wozy bojowe wsparcia czołgów „Terminator”.