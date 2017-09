MSZ Ukrainy wystosowało do Rosji protest

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wystosowało do Rosji protest w związku z organizacją wyborów na Krymie - oświadczyła rzeczniczka ukraińskiego resortu Mariana Betsa.

„Wyrażamy zdecydowany protest w związku z „procesami wyborczymi" na okupowanym Krymie. To grube naruszenie prawa międzynarodowego i ukraińskiego ustawodawstwa" - napisała Betsa na Twitterze.

Україна не визнає будь-які «виборчі процеси» в окупованому Криму. Грубе порушення РФ міжнародного права та законів Украіни — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 września 2017

Rzeczniczka ukraińskiego MSZ zauważyła, że Rosja dopuszcza się grubych naruszeń prawa międzynarodowego i ukraińskiego ustawodawstwa.

10 września na Krymie odbywają się wybory na gubernatora Sewastopolu, a także wybory uzupełniające do krymskiego parlamentu i lokalnych samorządów.

Szef komisji wyborczej Krymu Michaił Małyszew oświadczył, że protest MSZ Ukrainy w związku z wyborami na Krymie to zwykła praktyka Kijowa.

„To ich typowa praktyka. Przecież coś mówić muszą, no to mówią, że cały świat nie uznaje (trwających wyborów - red.), choć to zupełna nieprawda. Na ostatnich wyborach do Dumy Państwowej, do izby niższej weszli przedstawiciele Krymu , którzy pracują, i są efekty ich prac. Dla nas najważniejsze jest to, że nasz kraj uznaje te wybory" - powiedział Małyszew.