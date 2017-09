Zwolennicy Saakaszwili pomogli mu przedostać się na Ukrainę

© Sputnik. Aleksey Vitvitskiy Ukraińska odyseja Saakaszwilego

Działacze i zwolennicy Saakaszwili po przerwaniu kordonu służb granicznych, pobiegli do środka punktu kontroli , skąd wyszedł do nich Saakaszwili i wszedł na terytorium Ukrainy w ich otoczeniu.

Wcześniej ukraińscy celnicy i pracownicy SBU zablokowali przejście Szegini ustawiając kordon. Przed nimi zebrało się kilkudziesięciu zwolenników Saakaszwili, w tym wielu deputowanych do Rady Najwyższej. Sam Saakaszwili powiedział, że polscy celnicy przepuścili go przez granicę, ale uprzedzili o „problemach" po ukraińskiej stronie. Saakaszwili opowiedział również, że w punkcie granicznym Szegini oczekiwał go specnaz „w umundurowaniu Związku Radzieckiego i z żelaznymi tarczami".

ВАЖНО!

Саакашвили уже на территории Украины.

ВИДЕО pic.twitter.com/jjWg8nhFxW — Ray (@Ray_net_ua) 10 września 2017

„Wydali rozkaz, zamknęli kompletnie punkt graniczny dla wszystkich i zamierzają nas nie dopuszczać blisko" – powiedział były gubernator obwodu odeskiego podczas wystąpienia transmitowanego przez ukraińską telewizję.

Według ostatnich informacji przekazanych przez korespondenta, Saakaszwili wraz ze swoimi zwolennikami autobusem jadą w kierunku Lwowa.