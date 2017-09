Samotni młodzi Chińczycy hamują rozwój gospodarczy

W 2015 roku liczba młodych Chińczyków, których przodkowie w ich wieku już dawno byli związani więzami małżeńskimi, przekroczyła 200 mln. Tyle wynosi populacja Rosji i Hiszpanii razem wzięte. Hamuje to nie tylko wskaźnik urodzeń, ale i negatywnie wpływa na strukturę konsumpcji ludności.

Zwykle przed małżeństwem bronią się gruntownie wykształceni specjaliści, mający dobrą pracę, stabilne zarobki i mieszkający w miastach. Ich wybór jest związany ze zmieniającym się w ostatnich latach podejściem do instytucji małżeństwa: założenie rodziny nie jest jedyną możliwą opcją dla współczesnych mieszkańców miast.

Z danych Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że obecnie przedstawiciel pokolenie wysoko opłacanych specjalistów w wieku do 35 lat wydaje na konsumpcję więcej o około 40% niż jego rówieśnik 20 lat temu. Zresztą naukowcy mają wątpliwości co do tego, czy ten trend będzie miał pozytywny wpływ na gospodarkę, nawet w perspektywie średnioterminowej.

— Oczywiście coraz większa liczba samotnych wysoko opłacanych młodych ludzi zwiększa dochody w takich sektorach, jak rozrywka, ale w sumie ta sytuacja powoduje straty w gospodarce – twierdzi doktor Zhang Ning z Chińskiej Narodowej Akademii Ekonomicznej. Jego zdaniem można spodziewać się, że samotni młodzi ludzie, którzy nie muszą troszczyć się o rodzinę, będą mieli mniejszą motywację do pracy i zwiększania swoich zarobków. W wywiadzie dla Sputnika Zhang Ning powiedział:

— Chciałbym podkreślić, że zbyt duża liczba samotnych ludzi w określonym stopniu może prowadzić do zmniejszenia motywacji do pracy i życiowych ambicji. Do problemu należy podejść uwzględniając strukturę populacji i wskaźnik urodzeń. Rosnąca liczba samotnych ludzi z czasem może doprowadzić do starzenia się społeczeństwa i zmniejszenia liczby urodzeń. Za 10-20 lat możemy mieć do czynienia ze spadkiem liczby zdolnych do pracy obywateli, a wraz z tym pojawi się problem utrzymania emerytów i rencistów – powiedział ekspert.

© Fotolia/ Ivanmateev Udowodniono ewolucję współczesnego człowieka

— Takie zjawisko społeczne nie może prowadzić do poważnych konsekwencji, z wyjątkiem wpływu na strukturę konsumpcji. Samotni i żonaci mają różne potrzeby konsumpcyjne. Samotne osoby są bardziej nastawione na samorozwój i zaspokajanie swoich potrzeb (podróże, udział w życiu kulturalnym itp.), a z kolei wzrost kosztów utrzymania dzieci nie jest taki wysoki – dodał.

I dalej: „Aby rozwiązać ten problem, państwo powinno wprowadzić szereg środków zachęcających. Na przykład, wydłużyć urlop macierzyński, zwiększyć dotacje. Obecnie w wielu dużych chińskich miastach przedsiębiorstwa z powodu rosnącej konkurencji i tego, że kobiety potrzebują urlopu macierzyńskiego, chcą zatrudniać tylko mężczyzn. W takim przypadku konieczne jest wprowadzenie rozwiązań prawnych, które pozwolą na przedłużenie urlopu macierzyńskiego i gwarantujących pracę. Ponadto po wprowadzeniu „polityki 2 dzieci” w niektórych regionach w drodze eksperymentu można również uruchomić program „polityki 3 dzieci”. Takie środki można wprowadzić w regionach o szczególnie niskim wskaźniku urodzeń, m.in. na północnym wschodzie kraju, skąd obserwuje się znaczny odpływ ludności”.

Jak wiadomo, samotne osoby gorzej radzą sobie ze stresem emocjonalnym i często czują się niepewnie w kwestiach finansowych. Z badań firmy Mintel wynika, że klasyczna rodzina w sumie jest znacznie bardziej skłonna wydawać duże kwoty niż samotne osoby. Powód – pozostający w związkach małżeńskich Chińczycy czują się znacznie pewniej, bo nie są jedynym źródłem dochodu w rodzinie. Samotni młodzi ludzie wydają więcej na ubezpieczenie i instrumenty finansowe, podczas gdy rodziny często dokonują większych zakupów.

Pomimo tego większość dużych marek w kampaniach reklamowych skupia się na samotnych młodych osobach o wysokich dochodach. Zdaniem analityków Mintel tę kategorię ludzi przyciągają towary, które pozwalają im lepiej wyrazić swoją indywidualność. Firmy starają się więc wyróżnić ich i przedstawić jako zasadniczo różniących się od osób pozostających w związkach małżeńskich. Oczywiście w perspektywie długoterminowej nie doprowadzi to do niczego dobrego i może wywoływać wśród młodych ludzi uczucie wyobcowania.