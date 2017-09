Londyn wymyślił sposób obrony przed zmotoryzowanymi terrorystami

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova Terrorysta przez pomyłkę wszedł do pubu zamiast do zamku Windsor

Pomysł z obkładaniem jezdni kolcami otrzymał nazwanie „Pazur". Jak zauważają pomysłodawcy, instalacja jest w stanie zatrzymać ciężarówkę w ruchu. Potrzeba dwóch osób, żeby rozłożyć je na drodze.

Najeżdżając na kolce, koła samochodu zostają przebite, po czym sama sieć z kolcami omotuje opony, wskutek czego ruch pojazdu zostaje wstrzymany.

Jak poinformowała policja, pierwsza sieć z kolcami została już zainstalowana w pobliży resortów rządowych Wielkiej Brytanii, na ulicy Whitehall.

Przez ostatnie dwa lata coraz częściej mają miejsce przypadki taranowania pieszych w różnych państwach Europy. Do zamachów dochodzi z reguły na centralnych placach w czasie imprez masowych. Tego typu ataki terrorystyczne prowadzące do dużej ilości ofiar działy się we Francji, w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.