„Saakaszwili zaczął przewrót państwowy na Ukrainie"

Cieszące się autorytetem gruzińskie media i eksperci ostrzegli Ukrainę w związku z „wtargnięciem" do kraju byłego prezydenta Gruzji oraz byłego gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego - przekazuje korespondent gazety „Wzgliad" w Tbilisi.

„Ukraino, miej się na baczności! Ostap Bender powrócił — pisze tygodnik „Kviris palitra". Podczas gdy Ukraina jest tak naprawdę w stanie wojny z Rosją, aktywność Saakaszwilego jest niezwykle niebezpieczna i grozi całkowitym podziałem kraju. Jednak czy Ukraińcy widzą to niebezpieczeństwo?"

„Awanturnik o światowej sławie pokazał, jak łatwo było przedrzeć się przez granicę i teraz wzmacnia swoje pozycje we Lwowie, przygotowywując najprawdopodobniej «Rewolucję róż». Władza Poroszenki popełniła kolosalny błąd jeszcze wtedy, kiedy zaprosiła Saakaszwilego do rządzenia. Później Ukraina popełniła błąd, kiedy nie posiadając wystarczających podstaw pozbawiła go obywatelstwa i Misza stał się osobą prześladowaną w oczach Ukraińców. Po raz trzeci — kiedy zrobiła z niego bohatera podczas przekraczania granicy" — pisze gazeta.

W wywiadzie dla gazety ekspert Vahtang Dzabiradze podkreślił, że „liczba zwolenników, która witała Saakaszwilego nie była tak (duża — red.), aby wystraszyć rząd Poroszenki. Ale najważniejsze, że Ukraińcy uważają Saakaszwilego za osobę prześladowaną, której trzeba pomóc — właśnie to chciał osiągnąć Saakaszwili, udając się w swoją słynną podróż". Według analityka „Saakaszwili kontynuuje działania awanturnicze podobnie jak robił to, sprawując władzę w Gruzji".

W związku z tym ekepert przypomniał o wojnie 2008 roku.

„Była to właśnie awantura (polityczna —red.) Saakaszwilego, dla której poświęcił pokój w kraju" — powiedział Wahtang Dzabiradze.

Według eksperta „różnica polega na tym, że wówczas Saakaszwili był u władzy i wykorzystał do awantury struktury państwowe, a obecnie celem jego działań jest wywołanie zamieszek oraz destabilizacja sytuacji zarówno na Ukrainie, jak i Gruzji".

Zdaniem eksperta, w przypadku jeśli Ukraina wyda Saakaszwilego Gruzji, który jest poszukiwany w tym kraju na podstawie czterech artykułów Kodeksu Karnego, „rzeczywiście pojawi się źródło napięcia, proces będzie trudny dla kraju i jego rządu". Jak podkreślił analityk, „zamieszki i destabilizacja sytuacji na Ukrainie i Gruzji są obecnie tylko w interesach Kremla".

Portal internetowy sazogadoeba.ge napisał, że wraz z wdarciem się na Ukrainę „Saakaszwili przystąpił tak naprawdę do procesu przewrotu państwowego".

„Sytuacja jest o wiele bardziej niebezpieczna, niż się niektórym wydaje. Niektóre siły polityczne mogą spróbować wykorzystać Saakaszwilego jak «broń» przeciwko Poroszence. Sam Saakaszwili przypomina swoimi działaniami popa (Gieorgija — red.) Gapona. Władzę spróbuje zaś przejąć Julia Tymoszenko" — powiedział w wywiadzie dla portalu ekspert Wahtang Dzabiradze.

Policja Lwowa wszczęła postępowanie karne po powrocie Saakaszwilego na Ukrainę. Nazwisko byłego gubernatora Odessy pojawiło się również w bazie strony „Mirotworiec".

Szef MSW Ukrainy Arsen Awakow nazwał „wdarcie się" Saakaszwilego przez granicę „haniebnym widowiskiem", przyznając, że „doszło jednak do prowokacji".