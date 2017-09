Kreml: wydarzenia z udziałem Saakaszwilego to polityczna błazenada

Zdaniem Kremla obecne wydarzenia na Ukrainie z udziałem byłego prezydenta Gruzji i byłego gubernatora obwodu odesskiego Michaiła Saakaszwilego to polityczna błazenada, którą należy zaklasyfikować do kategorii spraw kuriozalnych - powiedział rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

„Wiecie Państwo, że Kreml musi śledzić wiele poważnych kwestii. Tym się zajmujemy. Nie sądzę, by sprawa Saakaszwilego była sprawą poważną. Raczej klasyfikuje się do kategorii spraw kuriozalnych, bliższa jest kategorii politycznej błazenady" — powiedział Pieskow, zapytany o to, czy Moskwa śledzi sprawę Saakaszwilego i jego ruchy przygraniczne.

W niedzielę wieczorem Saakaszwili zdołał przy wsparciu swoich zwolenników przecisnąć się przez kordony funkcjonariuszy straży granicznej i policji na przejściu granicznym Szeginie, dzięki czemu przedostał się z Polski na terytorium Ukrainy. Prokuratura wszczęła już sprawę w związku z nielegalnym przekroczeniem granicy.

Według ostatnich danych Saakaszwili przyjechał do Lwowa, gdzie zamierza przeprowadzić szereg spotkań z politykami i zorganizować konferencję prasową. Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko oświadczył, że organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.