Węgry nie będą wspierać międzynarodowych inicjatyw Ukrainy

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto wezwał ambasadorkę Ukrainy Liubowę Nepop, żeby osobiście powiadomić ją, że przyjęta ustawa to „wstyd i hańba".

Jak zauważa rzeczniczka prasowa resortu Tamas Menczer, Węgry będą dopóty niweczyć ukraińskie inicjatywy międzynarodowe, dopóki do dokumentu nie zostaną wniesione poprawki.

Rada Najwyższa zatwierdziła ustawę o edukacji na początku września. Ustawa przewiduje pełne odejście od wykładania przedmiotów w językach obcych do 2020 roku.

Szijjarto krytykował już ustawę za to, że uderza w Węgrów żyjących na Ukrainie. Jak mówi, Kijów narusza prawa mniejszości, pozbawiając ich prawa do zdobywania wiedzy w języku ojczystym. Dla kraju, który chce zbliżyć się do Europy, to zupełnie nie do przyjęcia — zauważył węgierski dyplomata.

Zaniepokojenie z powodu przyjętej ustawy wyraziła też Rumunia, mówiąc, że godzi ona w prawa mniejszości narodowych.

Przyjęty przez parlament dokument wywołał niejednoznaczną reakcję na samej Ukrainie. Blok Opozycyjny zażądał nałożenia na dokument weta, bowiem jego normy „naruszają podstawowe prawa obywateli Ukrainy i grożą rozpadem państwa". O odrzucenie dokumentu poprosił gubernator obwodu zakarpackiego Gennadij Moskal. Według niego wiele zapisów ustawy przeczy dwustronnym umowom Ukrainy z sąsiednimi krajami, w szczególności z Mołdawią, Rumunią i Węgrami.