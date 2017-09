Moskwa zrówna warunki pracy misji dyplomatycznych Rosji i USA

Przypomniał też, że Rosja wykazała „dobrą wolę", wpisując na listę pracowników rosyjskich misji dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych również tych, którzy pracują w misji przy ONZ. Jednocześnie, według Siergieja Ławrowa, dyplomaci w ONZ to oddzielny temat, który w żaden sposób nie dotyczy relacji dwustronnych.

„Włączyliśmy do tej sumarycznej liczby, do tego pułapu, wszystkich, pracujących w przedstawicielstwie Rosji przy ONZ, co, jak wszyscy rozumieją, jest oddzielnym tematem i nie dotyczy relacji dwustronnych. Tym nie mniej, wykazaliśmy się dobrą wolą. Stany Zjednoczone jak gdyby przywłaszczyły sobie nasz dobry gest i oznajmiły: „Skoro Rosjanie pragną parytetu, to niech zamykają jeden z czterech konsulatów generalnych, gdyż mamy w Rosji tylko trzy konsulaty generalne". Obecnie rozpatrujemy te warunki, w jakich pracują amerykańskie misje zagraniczne w Rosji i rosyjskie w Stanach Zjednoczonych. Uzgodnimy te warunki w pełnym zakresie z tym, co się nazywa parytetem" — powiedział Siergiej Ławrow.

Latem tego roku Moskwa zaproponowała zmniejszenie personelu amerykańskich misji dyplomatycznych w Rosji o 755 osób — do liczby 455. W ten sposób ich liczbę zrównano z liczbą pracowników rosyjskich misji dyplomatycznych w USA. Kroki te stały się odpowiedzią na antyrosyjską politykę i wprowadzone przez kongres nowe sankcje przeciwko Rosji.

Stany Zjednoczone ze swej strony zażądały zamknięcia konsulatu Rosji w San Francisco i dwóch budynków misji handlowych w Waszyngtonie i Nowym Jorku, uzasadniając to zmniejszeniem liczby pracowników amerykańskiej misji dyplomatycznej. W budynku konsulatu przeprowadzono rewizje, MSZ nazywa te poczynania „sprzecznym z prawem przejęciem własności dyplomatycznej" i brutalnym pogwałceniem norm międzynarodowych.