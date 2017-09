Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, co się stało z paszportem Saakaszwilego?

Były prezydent Gruzji, były gubernator obwodu odeskiego Micheil Saakaszwili oznajmił, że zostawił ukraiński paszport w autobusie na granicy z Ukrainą, a potem „przyszła policja i ukradła paszport".

Pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa Saakaszwili wczoraj wieczorem przy wsparciu zwolenników przedarł się przez kordon straży granicznej i służb porządkowych na przejściu granicznym Szeginie na terytorium Ukrainy. Asystent szefa Straży Granicznej Ołeh Słobodian oznajmił, że Saakaszwili nielegalnie przekroczył ukraińską granicę, ponieważ nie przeszedł kontroli granicznej.

„Przekroczyłem wczoraj polską granicę z legalnym dokumentem, Polacy podbili go, przyszedłem do Ukraińców, jak wymaga prawo… Kiedy ludzie wnieśli mnie na rękach do Ukrainy, zostawiłem paszport w autobusie. Przyszła policja, przeszukała autobus i ukradła mój paszport" — powiedział Saakaszwili na briefingu transmitowanym przez ukraińską telewizję. Podkreślił, że obecnie jego paszport znajduje się u służb porządkowych. Jednocześnie podkreślił, że nie uważa się za przestępcę w związku z incydentem z przedarciem się przez ukraińską granicę.

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pozbawił Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa. Administracja prezydenta wyjaśniła to udzieleniem nieprawdziwej informacji podczas jego otrzymania. Sam Saakaszwili przebywał wówczas w USA, później odwiedził szereg europejskich państw i w niedzielę wieczorem przedarł się przez ukraińsko-polską granicę. Kijów oznajmił, że rozpatruje wniosek Gruzji o ekstradycję byłego prezydenta.

Policja zaprzeczyła oskarżeniom byłego gubernatora obwodu odeskiego. „Oskarżenia o zabranie paszportu przez policję w punkcie granicznym Szeginie są bezpodstawne".