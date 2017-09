Naftohaz: Gazprom zwiększy tranzyt gazu przez Ukrainę

Gazprom złożył wniosek o zwiększenie tranzytu gazu przez Ukrainę do 315 m3 dziennie - poinformował Naftohaz.

Podkreśla się, że w ostatnim tygodniu dzienne zapotrzebowanie rosyjskiego koncernu na tranzyt wzrosło o 47 mln m3.

Naftohaz Ukrainy jest gotów zapewnić całkowitą realizację powiększonych zamówień, mimo że warunki kontraktu między Naftohazem i Gazpromem nie przewidują tak znacznego wahania wielkości tranzytu» — zapewnił ukraiński koncern.

Naftohaz podkreślił, że maksymalna przepustowość ukraińskiego systemu przesyłowego w kierunku Europy wynosi ponad 400 mln mdziennie. Zamówienie rosyjskiej spółki wzrosło z powodu corocznego planowego remontu rurociągu Nord Stream, który potrwa do 22 września. Jak podkreślił operator Nord Stream AG, termin wstrzymania pracy gazociągu został z góry uzgodniony z partnerami. Firma oznajmiła, że regularny przegląd techniczny Nord Stream pozwala mu na skuteczną, bezpieczną i niezawodną pracę.

Według danych Ukrtransgaz (operator ukraińskiego systemu przesyłowego), tranzyt gazu do Europy przez Ukrainę w styczniu-sierpniu wzrósł o 23,4% w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku — do 61,95 mld m3. Jest to maksymalny wskaźnik od 2011 roku.

Jednocześnie Moskwa wielokrotnie wyrażała niepokój w związku z poziomem gotowości technicznej ukraińskiego systemu przesyłowego do przesyłu gazu. Według słów szefa Gazpromu Aleksieja Millera stan ukraińskiego systemu przesyłowego z powodu niewystarczającego finansowania nie może gwarantować niezawodnego zaopatrzenia europejskich odbiorców.