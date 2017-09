Czwórka Wyszehradzka w centrum Moskwy

Na jeden dzień Park Sztuk Pięknych „Muzeon" zmienił się w miejsce, gdzie można było zatańczyć przy dźwiękach słowackiej fujary, spróbować węgierskiego paprykarza, zaplanować trasę turystyczną po Czechach i do woli nagadać się po polsku!

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa Goście Festiwalu świetnie się bawili

Pełen kolorytu festiwal wspaniale wkomponował się w atmosferę wspólnego święta, czyli 870 urodzin Moskwy, które rosyjska stolica obchodziła w ubiegły weekend.

W ciepły jesienny dzień nad rzeką Moskwą spacerowały setki osób, które odwiedziły festiwal. Wśród nich znalazła się Nailja Efendiewa, która chętnie podzieliła się ze mną swoimi wrażeniami.

„Przyjechałam do centrum Moskwy, żeby zobaczyć kulturę wschodniosłowiańską. Na studiach wybrałam kierunek filologii angielsko-polskiej, potem jeszcze 2 lata mieszkałam w Katowicach, na Śląsku. Trochę stęskniłam się za miejscem swoich studiów: zobaczyłam to wszystko i zrobiło mi się tak smutno… To pierwszy słowiański festiwal i podoba mi się bardzo, że urząd miasta zorganizował taką imprezę. Wydaje mi się, że każdy Rosjanin chciałby zapoznać się z kulturą swoich sąsiadów".

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa Spotkanie z przedstawicielami firm turystycznych

Osoby, planujące swoją podróż po Europie, miały wspaniałą możliwość, by zapoznać się z jej zabytkami oraz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o tym regionie świata. Przez cały dzień przedstawicielstwa turystyczne z Polski, Czech, Słowacji i Węgier prowadziły prezentacje, a także opowiadały o trasach, łączących kraje Grupy Wyszehradzkiej. Takie wyjazdy są dostępne dla każdego podróżnika, który posiada wizę Schengen. Swoimi planami podzielił się ze mną moskwianin Siergiej Abramow.

„Właśnie dowiedziałem się, że w Polsce jest wspaniały kurort narciarski Zakopane i bardzo chciałbym tam pojechać. Jeżdżę na snowboardzie, przy czym ostatnie kilka lat — głównie po Rosji. A teraz ja i moi znajomi chcielibyśmy pojechać do Europy. A czemu by nie wybrać Polski, jeśli są tam wszystkie niezbędne warunki do uprawiania tego sportu?".

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa Czeski zespól muzyki ludowej

Rosnące zainteresowanie rosyjskich turystów Polską potwierdziła także Magdalena Krucz, dyrektorka Polskiej Organizacji Turystycznej w Moskwie.

„Zgodnie z naszymi oficjalnymi polskimi statystykami, nastąpił wzrost o 25% w przyjazdach Rosjan do Polski. Mam nadzieję, że cały rok pokaże, że ten wzrost jest naprawdę imponujący. Powoli dochodzimy do poziomu najbardziej udanego w tej kwestii sezonu 2013/2014. I pewnie za parę lat go przegonimy. Ale już teraz z pewnością można stwierdzić, że Polska wróciła na mapę turystycznych zainteresowań Rosjan. W miejscu, w którym promujemy turystycznie nasze kraje, non-stop mamy gości. Prowadziliśmy też prezentacje poszczególnych krajów z konkursami, zadawaliśmy pytania".

Było ogromne zainteresowanie w odniesieniu do Polski. Co ciekawe, w odpowiedzi na pytanie: «Podaj trzy przyczyny, dlaczego chciałbyś przyjechać do Polski?» — powtarzała się gościnność, przepiękna architektura, ale również przepyszne jedzenie, piękne polskie dziewczyny, niskie ceny a wysoka jakość. Na pewno sprzyja nam też pogoda, i to, że dzisiaj jest święto — Dzień Moskwy. Taki radosny, ciepły, fajny dzień.

Również nie mogli się nudzić miłośnicy kina. W letnim kinie parku „Muzeon" zaprezentowano program Trzeciego Festiwalu Krótkometrażowych Filmów Animowanych Państw Czwórki Wyszehradzkiej — „A4".

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa Łódzki zespół „Napięcie" na głównej scenie Festiwalu w parku „Muzeon" w Moskwie

Szczególnej atmosfery nadawała świętu oprawa muzyczna. Odpowiadały za nią 4 zespoły folklorystyczne, prezentujące muzyczne i taneczne tradycje Europy Centralnej. Polskę, a dokładniej, województwo łódzkie reprezentowała grupa „Napięcie" — laureat ogólnopolskiego konkursu „Stara Tradycja 2017". Słysząc wesołe melodie i żartobliwe teksty nogi same rwały się do tańca — powiedziała Joanna Wolańska, uczestniczka grupy.

„To było niesamowite, jak ludzie bardzo chętnie od razu przystąpili, kiedy powiedzieliśmy, żeby się ustawili w kole, czy w parach. (…) Jeden z naszych kolegów jest tu po raz czwarty, też na zaproszenie Instytutu Polskiego. Nie mieliśmy jeszcze za dużo okazji, żeby gdzieś pochodzić, najbliższą okolicę tylko sobie obejrzeliśmy. Ale to wszystko robi na mnie ogromne wrażenie, jestem w ogóle pierwszy raz w Rosji, tak że nie mogę się napatrzeć na te niesamowite pomniki i monumentalne budowle".