Czy Rosjanie chcieliby pojechać na urlop do Korei Północnej?

Jednocześnie około połowa ankietowanych (54%) ma obojętny stosunek do KRLD . 27% respondentów sympatyzuje z krajem, a krytycznie odnosi się do niego 11% uczestników badania. 9% z nich nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jedna trzecia respondentów uważa, że mieszkańcom Korei Północnej żyje się trudniej niż Rosjanom, 11% jest innego zdania. Według 17% ankietowanych poziom życia w KRLD jest taki sam jak w Rosji, a 41% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Odpowiadając na pytanie nt. możliwości konfliktu zbrojnego z uczestnictwem Korei Północnej, 40% uczestniczących w sondażu Rosjan uznało podobne rozwiązanie za mało prawdopodobne, zdaniem 20% respondentów prawdopodobieństwo wojny jest duże, a w opinii 23% ankietowanych konflikt zbrojny jest niemożliwy. 17% uczestników sondażu nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

Jednocześnie większość Rosjan (36% ankietowanych) rozpatrujących możliwość konfliktu zbrojnego uważa, że wojnę rozpoczną „przeciwnicy Korei Północnej", a 16% jest przekonana, że jej inicjatorem będzie właśnie KRLD. Jedna czwarta respondentów (25%) nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Zgodnie z sondażem obywatele Rosji uznają za głównego potencjalnego przeciwnika Korei Północnej Stany Zjednoczone (73%), a sojuszników — Rosję (34%) i Chiny (22%).

Większość respondentów (72%) uważa, że Rosja powinna podejmować wysiłki, aby zapobiec potencjalnej wojnie między Koreą Północną a innymi krajami, przeciwnego zdania jest 19% ankietowanych, 9% z nich nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. 67% uczestników sondażu jest przekonanych, że w przypadku wybuchu wojny Rosja powinna zachować neutralność.

Jednocześnie w opinii 14% ankietowanych w potencjalnym konflikcie Rosja powinna wspierać Koreę Północną, zdaniem 2% respondentów — jej przeciwników.

W sondażu rosyjskiej Fundacji Opinii Publicznej wzięło udział 1500 osób ze 104 miejscowości Rosji.