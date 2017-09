Aleksander Kwaśniewski przybył do Czeczenii

© Sputnik. Władimir Trefiłow Ćwierćwiecze polskiej wojny

— Dzisiaj odwiedziliśmy Biesłan, byliśmy na cmentarzu «Miasto Aniołów», gdzie złożyliśmy kwiaty na grobach ofiar ataku terrorystycznego 1 września 2004 roku w szkole nr 1 miasta Biesłan — poinformował agencjęuczestnik wycieczki prasowej, znany polski bloger Aleksander Kwaśniewski «Już przybyliśmy do Czeczenii» — powiedział Kwaśniewski.

Wczoraj polscy dziennikarze przylecieli do Moskwy, po czym wyruszyli na Kaukaz Północny do Mineralnych Wód, a później do Piatigorska. W Piatigorsku goście z Polski odwiedzili Piatigorski Uniwersytet Państwowy, Instytut Polski a także spotkali się z wykładowcami i studentami Wydziału Dziennikarstwa.

Goście już odwiedzili Kabardo-Bałkarię, Osetię Północną i masti Biesłan, Inguszetię i w tej chwili są w dzrodzę do Czeczenii

— Dziennikarze z Polski odwiedzą Groźny, zobaczą górską perłę Czeczenii jezioro Kezenojam. Członkowie polskiej delegacji podczas wycieczki spotkają się z przedstawicielami organów władzy państwowej Czeczenii i środowiska akademickiego, przewodniczącymi organizacji społecznych a także ze swoimi rosyjskimi kolegami — poinformowało Sputnik Polska biuro prasowe Fundacji im. Gorczakowa.

Wycieczka prasowa dla polskich dziennikarzy odbywa się pod patronatem Ministerstwa ds. Młodzieży Republiki Czeczeńskiej.

Fundacja im. Aleksandra Gorczakowa wspierająca dyplomację publiczną została stworzona na mocy rozporządzenia Prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa 2 lutego 2010 roku. Jej misja polega na wsparciu rozwoju dyplomacji publicznej a także tworzeniu sprzyjającego dla Rosji klimatu społecznego, politycznego i biznesowego za granicą.