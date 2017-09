Kreml jest zaniepokojony doniesieniami o śledztwie FBI przeciwko agencji Sputnik

Na Kremlu doniesienia o śledztwie budzą niepokój — oświadczył dzisiaj dziennikarzom rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

«Nie dysponujemy szczegółową informacją, lecz w każdym razie przesłuchania dziennikarzy bądź byłych dziennikarzy w związku z działalnością dziennikarską oczywiście nie świadczą o pluralizmie opinii i wolności prasy. Prędzej wskazują na zarysowujące się poważne problemy z cenzurą i ograniczeniem pola pracy mediów. Wzbudza to nasz niepokój» — powiedział Pieskow. Podkreślił, że w Rosji także pracują zagraniczni korespondenci i ich działalność reguluje rosyjska ustawa o mediach.

«Jakakolwiek cenzura jest niedopuszczalna, jakiekolwiek prześladowanie z tak zwanych względów treściowych jest niedopuszczalne. Co więcej, zagraniczne media są absolutnie zrównane w prawach z naszymi krajowymi mediami. To to, co się tyczy naszego kraju. Natomiast takie oto przejawy, oczywiście, budzą nasz niepokój» — oznajmił Pieskow.