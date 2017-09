NATO „traci kontrolę" nad Turcją

Moskwa i Ankara osiągnęły porozumienie ws. dostaw rosyjskich systemów przeciwlotniczych S-400 do Turcji - poinformowało biuro prasowe Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej.

„Strony porozumiały się ws. dostaw systemów S-400 i podpisały kontrakt. Rosja jest gotowa do jego realizacji" — głosi oficjalny komunikat.

Szczegóły umowy nie zostały ujawnione z uwagi na „specyfikę i delikatność tematu".

„Priorytetowe prawo komentowania kontraktu należy do zagranicznego klienta. Trzeba także podkreślić, że dostawy tych systemów do Turcji odpowiadają interesom geopolitycznym Federacji Rosyjskiej" — brzmi komentarz resortu.

© Sputnik. Sergei Malgavko Rosyjskie S-400 rozchwytywane przez zagranicznych klientów

Jak powiedział w wywiadzie dla Ria Novosti, kontrakt z Turcją może zostać zrealizowany w ciągu dwóch lat. Ekspert nazwał podpisanie kontraktu ważnym krokiem we współpracy wojskowo-technicznej Moskwy i Ankary.

Członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich, doktor nauk wojskowych Konstantin Siwkow uważa, że Turcja pod względem wojskowo-technicznym zaczyna orientować się na Rosję, a nie NATO.

— Turcja twardo postanowiła kupić rosyjskie systemy S-400 i kontrakt na ich dostawy został podpisany, Turcja otrzyma te systemy rakietowe. Oznacza to, że ten kraj pod względem wojskowo-technicznym zaczyna orientować się na Rosję, a nie NATO. Powoduje to osłabienie pozycji NATO w Turcji. Powstały sprzyjające warunki, żeby Turcja stała się «słabym» członkiem NATO na kierunku strategicznym, Rosja będzie dla niej bardziej atrakcyjna. To poważna strata dla Stanów Zjednoczonych, które są w NATO głównym instrumentem kontroli nad Europą — powiedział Konstantin Siwkow na antenie radia Sputnik.

Systemy S-400 Triumf nie posiadające na razie odpowiedników na świecie, są przeznaczone do likwidacji obiektów powietrznych, m.in. samolotów i pocisków balistycznych. Kontrakt na dostawy systemu został podpisany również z Chinami. Pod koniec sierpnia Federalna Służba ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej poinformowała, że otrzymała około 10 wniosków o dostawy S-400.