Steinmeier: „Nie można traktować unijnych ustaleń według swojego widzimisię"

Najlepszą formą pomocy dla napływających do Europy uchodźców jest wsparcie gospodarcze państw, z których pochodzą - oświadczył we wtorek na konferencji prasowej czeski prezydent Milos Zeman po rozmowach z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem, który przyjechał do Pragi z krótką wizytą.